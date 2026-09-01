Informations pratiques

Melle

Atelier boissons gazeuses naturelles

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour continuer à ensoleiller les apéritifs (non l’été n’est pas terminé !), nous vous proposons d’apprendre à fabriquer vos boissons gazeuses sans alcool. Excellentes pour la santé et à déguster.

Atelier boissons gazeuses naturelles

(kéfir d’eau, kombucha, limonade…)

Samedi 26 septembre

– de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle) .

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier boissons gazeuses naturelles

L’événement Atelier boissons gazeuses naturelles Melle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays Mellois