Atelier boissons gazeuses naturelles Melle
samedi 26 septembre 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Atelier boissons gazeuses naturelles
Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pour continuer à ensoleiller les apéritifs (non l’été n’est pas terminé !), nous vous proposons d’apprendre à fabriquer vos boissons gazeuses sans alcool. Excellentes pour la santé et à déguster.
Atelier boissons gazeuses naturelles
(kéfir d’eau, kombucha, limonade…)
Samedi 26 septembre
– de 10h à 12h au Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle) .
Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
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English : Atelier boissons gazeuses naturelles
L’événement Atelier boissons gazeuses naturelles Melle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays Mellois
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