Fil en Melle Salle des fêtes Melle

Melle

Fil en Melle

Salle des fêtes Salle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Fil en Melle est un marché textile qui a lieu tous les deux ans et qui regroupe des créateurs textiles, des animations et des ateliers autour du fil et des puces

de couturières.

– Marché textile Samedi 12 septembre de 14h à 19h

et dimanche 13 septembre de 9h30 à 18h (salle Jacques Prévert)

– Puces de couturières Dimanche 13 septembre uniquement de 9h à 18h (salle du Tapis vert). .

Salle des fêtes Salle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 09 97 69

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English : Fil en Melle

L’événement Fil en Melle Melle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pays Mellois