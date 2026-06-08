Semaine d’essai des instruments à l’École de musique EMPM Melle lundi 7 septembre 2026.

Melle

Semaine d’essai des instruments à l’École de musique

EMPM 4 bis Rue Jules Ferry Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 13:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Vous voulez tester un instrument, l’occasion vous est donnée.

À essayer accordéon, alto, basse, chant, clarinette, clavier, djembé, flûte à bec, flûte traversière, guitare classique, guitare électrique, orgue, piano, saxophone, trombone, trompette, violon, violoncelle. .

EMPM 4 bis Rue Jules Ferry Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 79 90 96 ecoledemusiquedupaysmellois@gmail.com

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English : Semaine d’essai des instruments à l’École de musique

L’événement Semaine d’essai des instruments à l’École de musique Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois