Fripes Party de Rentrée 2 Rue du Glacis Melle
vendredi 11 septembre 2026 · 2 Rue du Glacis · Melle
Informations pratiques
Melle
Fripes Party de Rentrée
2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Boutique de créations textiles / Friperie vintage éphémère
Pour commencer la rentrée en beauté, RDV pour la 5ᵉ Fripes Party de La Retrocyclerie.
Au Programme
Nouvelles pépites automne/hiver années 60 à 2000
Déstockage -20% sur tous les vêtements d’été.
Créations couture à partir de textiles vintage issus du réemploi
– zéro déchet charlottes, sacs à vrac, éponges lavables…
– accessoires de mode et de loisirs chouchous, pochettes…
– boucles d’oreilles textiles
– customisation de vêtements
2 rue du Glacis, 79500 Melle
Saint Hilaire
Espèces et chèques uniquement .
2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 contact@laretrocyclerie.fr
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English : Fripes Party de Rentrée
L’événement Fripes Party de Rentrée Melle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois
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