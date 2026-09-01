Fripes Party de Rentrée 2 Rue du Glacis Melle

Informations pratiques

Melle

Fripes Party de Rentrée

2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:30:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Boutique de créations textiles / Friperie vintage éphémère

Pour commencer la rentrée en beauté, RDV pour la 5ᵉ Fripes Party de La Retrocyclerie.

Au Programme

Nouvelles pépites automne/hiver années 60 à 2000

Déstockage -20% sur tous les vêtements d’été.

Créations couture à partir de textiles vintage issus du réemploi

– zéro déchet charlottes, sacs à vrac, éponges lavables…

– accessoires de mode et de loisirs chouchous, pochettes…

– boucles d’oreilles textiles

– customisation de vêtements

2 rue du Glacis, 79500 Melle

Saint Hilaire

Espèces et chèques uniquement .

2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67 contact@laretrocyclerie.fr

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English : Fripes Party de Rentrée

L’événement Fripes Party de Rentrée Melle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois