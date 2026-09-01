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Fripes Party de Rentrée 2 Rue du Glacis Melle

vendredi 11 septembre 2026 · 2 Rue du Glacis · Melle

Fripes Party de Rentrée 2 Rue du Glacis Melle

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
2 Rue du Glacis
Adresse
2 Rue du Glacis 79500 Melle
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Melle

Fripes Party de Rentrée

2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-11

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2 rue du Glacis, 79500 Melle
Saint Hilaire
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2 Rue du Glacis 2 Rue du Glacis 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 66 67  contact@laretrocyclerie.fr

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English : Fripes Party de Rentrée

L’événement Fripes Party de Rentrée Melle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois

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