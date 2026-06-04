Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journées européennes du patrimoine pl. bujault Melle

Journées européennes du patrimoine pl. bujault Melle

Journées européennes du patrimoine pl. bujault Melle jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : pl. bujault

Adresse : Metullum, salle Anémone

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Melle

Journées européennes du patrimoine

pl. bujault Metullum, salle Anémone Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-17

Gratuit.
Conférence Le papier peint un revêtement mural à caractère
historique parfois difficile à conserver .   .

pl. bujault Metullum, salle Anémone Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10  officedetourisme@paysmellois.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Melle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pays Mellois

À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)