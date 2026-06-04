Journées européennes du patrimoine pl. bujault Melle

Melle

Journées européennes du patrimoine

pl. bujault Metullum, salle Anémone Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Gratuit.

Conférence Le papier peint un revêtement mural à caractère

historique parfois difficile à conserver . .

pl. bujault Metullum, salle Anémone Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Melle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pays Mellois