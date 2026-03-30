Atelier Bonbons et Gourmandises au Jardin Camifolia CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Bonbons et Gourmandises

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-11

Confectionnez vous-même vos bonbons et gourmandises avec des ingrédients naturels du jardin !

Gourmands et gourmets de tout âge, c’est le moment de confectionner vous-même, en famille ou entre amis, vos bonbons et gourmandises avec des ingrédients naturels du jardin ! De quoi, le soir venu, s’endormir avec des idées gourmandes plein la tête !

Atelier à partir de 6 ans Sur réservation .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Make your own sweets and treats with natural ingredients from the garden!

L’événement Atelier Bonbons et Gourmandises Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges