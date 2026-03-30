Atelier Bonbons et Gourmandises au Jardin Camifolia CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou
Atelier Bonbons et Gourmandises au Jardin Camifolia CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou samedi 8 août 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Bonbons et Gourmandises
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-11
Confectionnez vous-même vos bonbons et gourmandises avec des ingrédients naturels du jardin !
Gourmands et gourmets de tout âge, c’est le moment de confectionner vous-même, en famille ou entre amis, vos bonbons et gourmandises avec des ingrédients naturels du jardin ! De quoi, le soir venu, s’endormir avec des idées gourmandes plein la tête !
Atelier à partir de 6 ans Sur réservation .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make your own sweets and treats with natural ingredients from the garden!
L’événement Atelier Bonbons et Gourmandises Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Animation123 jardin ! Atelier fabrication de structures-tuteurs pour le potager Chemillé Chemillé-en-Anjou 25 avril 2026
- Récital de piano au château du Martreil Myriam Blardone Le Martreil Chemillé-en-Anjou 26 avril 2026
- Circuit touristique de Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée « Le sentier du Montatais » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée de l’Oyon Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026