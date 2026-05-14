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Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan

Adresse : 8 rue Léon Schwartzenberg

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : <p></p>

Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez renforcer l’impact de vos candidatures ? Venez découvrir comment l’intelligence artificielle peut devenir un atout pour optimiser chaque étape de votre parcours. Cet atelier interactif vous donnera des outils concrets et accessibles pour personnaliser vos candidatures, mieux comprendre les attentes des recruteurs et vous démarquer efficacement.

Au programme :

  • Rédiger des prompts efficaces pour obtenir des résultats personnalisés
  • Trouver des informations stratégiques sur l’entreprise ciblée
  • Optimiser votre CV et votre lettre de motivation
  • Se préparer aux entretiens avec la méthode STAR
  • Négocier son salaire et rédiger un email de remerciement professionnel

Informations pratiques

Atelier le jeudi 4 juin de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque

Sur inscription

Atelier interactif pour améliorer sa candidature avec l’intelligence artificielle
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan


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