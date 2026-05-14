Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier : Booster vos candidatures avec l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 4 juin 2026.
Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez renforcer l’impact de vos candidatures ? Venez découvrir comment l’intelligence artificielle peut devenir un atout pour optimiser chaque étape de votre parcours. Cet atelier interactif vous donnera des outils concrets et accessibles pour personnaliser vos candidatures, mieux comprendre les attentes des recruteurs et vous démarquer efficacement.
Au programme :
- Rédiger des prompts efficaces pour obtenir des résultats personnalisés
- Trouver des informations stratégiques sur l’entreprise ciblée
- Optimiser votre CV et votre lettre de motivation
- Se préparer aux entretiens avec la méthode STAR
- Négocier son salaire et rédiger un email de remerciement professionnel
Informations pratiques
Atelier le jeudi 4 juin de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque
Sur inscription
Atelier interactif pour améliorer sa candidature avec l’intelligence artificielle
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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