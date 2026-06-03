ZARANDEO Temple Protestant de Port Royal Quartier Latin Paris

ZARANDEO

Que se passe-t-il lorsqu’une pierre devient partenaire de danse, mémoire vivante et point de rencontre entre les êtres ?

Dans ZARANDEO, quatre artistes — une comédienne, un musicien, un réalisateur et un danseur-plasticien — créent un espace de transformation où le corps, la voix, le son et la matière dialoguent en direct.

Inspirée des cosmologies afro-caribéennes, la performance prend la pierre comme symbole d’origine, de mémoire et de résistance. À travers une succession de tableaux vivants, de textes poétiques, de peintures réalisées en temps réel et de rituels contemporains, les artistes invitent le public à ralentir, ressentir et se reconnecter à ce qui relie les êtres humains.

Ici, il ne s’agit pas de raconter une histoire, mais de vivre une expérience. Les spectateurs sont progressivement entraînés dans un voyage sensoriel où l’écoute devient physique, où le mouvement devient langage et où l’émotion précède l’explication.

Entre contemplation et participation, ZARANDEO propose une traversée collective qui interroge notre rapport au corps, à l’autre et au vivant.

Une secousse douce.

Un réveil sensible.

Une invitation à laisser tomber les défenses pour retrouver le plaisir simple d’être ensemble.

Danse • Peinture en direct • Musique live • Performance immersive

Tout public

Artistes : Comédienne Linnett HERNANDEZ VALDES, Réalisateur Patricio ZAMBRANO, Musicien Dan ESPINOSA, Danseur-Plasticien Yacnoy ABREU DUTOUR

Lieu : Temple Protestant de Port Royal Quartier Latin

19 BD Aragon, 75013

Metro 7 – Les Gobelins

Une performance immersive entre danse, peinture, musique et rituel contemporain.

Le jeudi 04 juin 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

Temple Protestant de Port Royal Quartier Latin 19 Boulevard Aragon 75013 Paris

https://www.protestantsquartierlatin.net +33981145666 https://www.facebook.com/EgliseProtestanteUnieDePortRoyalQuartierLatin/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/EgliseProtestanteUnieDePortRoyalQuartierLatin/?locale=fr_FR



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