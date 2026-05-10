Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris
Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris mercredi 3 juin 2026.
Du 2 au 7 juin 2026, le festival La Fabrique
du Regard revient pour sa quatrième édition au BAL.
Exposition, projections, performance, workshops : le
festival La Fabrique du Regard met à l’honneur
les créations réalisées par les artistes invités et les 2
150 jeunes des programmes d’éducation aux images du BAL. Conçu
comme un espace singulier d’expression citoyenne, il affirme des
regards pluriels, vivants et engagés.
Exposition, projections, rencontres, ateliers, nuit blanche.
Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
dimanche
de 12h00 à 19h00
samedi
de 12h00 à 23h00
vendredi
de 12h00 à 19h00
jeudi
de 12h00 à 20h00
mercredi
de 12h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T12:00:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00
Le BAL 6, impasse de la Défense 75018 Paris
Métro -> 2 : Place de Clichy (Paris) (170m)
Bus -> 215474 : Ganneron (Paris) (71m)
Vélib -> Pierre Ginier – Clichy (178.05m)
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