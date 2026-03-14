Musiques à réaction 17.3 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Musiques à réaction 17.3 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 4 juin 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Musiques à réaction 17.3
Composition électroacoustique et création sonore
Étudiant·es du conservatoire et du PSPBB
Paul Ramage et Jonathan Prager, direction
Motus, ensemble invité
Composition électroacoustique et création sonore au CRR
Le vendredi 05 juin 2026
de 18h00 à 20h00
Le jeudi 04 juin 2026
de 20h00 à 21h00
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:30:00+02:00_2026-06-04T19:30:00+02:00;2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00;2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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