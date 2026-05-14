CONCERT / 160ème anniversaire des martyrs de Corée M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
CONCERT / 160ème anniversaire des martyrs de Corée M128 – Missions Etrangères de Paris Paris jeudi 4 juin 2026.
Concert en l’honneur du 160ème anniversaire des martyrs de Corée
EUN-SHIK Kim, violon baroque
JUNG-HEE Moon, violine
JOO-WON Jung, soprano
HEE-YOUNG Chae, orgue
Entrée libre, réservation recommandée
Organisé par la Congrégation des Bienheureux Martyrs de Corée (dont fait notamment partie Saint Siméon Berneux, missionnaire MEP)
Un dialogue spirituel à travers la musique baroque
Le jeudi 04 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00
M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris
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