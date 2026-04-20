ATELIER BOUCLIER ANTIQUE Nissan-lez-Enserune
ATELIER BOUCLIER ANTIQUE Nissan-lez-Enserune mercredi 29 avril 2026.
Nissan-lez-Enserune
ATELIER BOUCLIER ANTIQUE
D162E3 Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Utilisé comme arme de défense mais aussi d’attaque, le bouclier connait une grande variété de formes et de matériaux au cours du temps, et en fonction des groupes culturels.
Venez réaliser votre propre bouclier !
Un atelier qui vous permettra de découvrir la diversité de forme de ces armes et de leur décoration.
Utilisé comme arme de défense mais aussi d’attaque, le bouclier connait une grande variété de formes et de matériaux au cours du temps, et en fonction des groupes culturels.
Venez réaliser votre propre bouclier !
Un atelier qui vous permettra de découvrir la diversité de forme de ces armes et de leur décoration.
Et profitez de votre venue pour découvrir en amont ou en aval le musée et ses collections ! .
D162E3 Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 39
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English : ATELIER BOUCLIER ANTIQUE
Used as both a defensive and an offensive weapon, shields have come in a wide variety of shapes and materials over time, and between different cultural groups.
Come and make your own shield!
This workshop will enable you to discover the diversity of shapes and decoration of these weapons.
L’événement ATELIER BOUCLIER ANTIQUE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT LA DOMITIENNE
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