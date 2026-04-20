Nissan-lez-Enserune

ATELIER: PEINTURE GRECQUE ET ANIMAUX IMAGINAIRES

D162E3 Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La mythologie grecque est pleine d’animaux imaginaires ! On les retrouve représentés sur les décorations qui ornent les murs et la vaisselle de table. Venez découvrir ces imaginaires et tout l’art de la peinture grecque et son évolution au cours du temps. Puis inspirez-vous des dessins d’animaux réalisés par les artistes grecs pour réaliser votre propre scène mythologique.

Un atelier tout public

La mythologie grecque est pleine d’animaux imaginaires ! On les retrouve représentés sur les décorations qui ornent les murs et la vaisselle de table. Venez découvrir ces imaginaires et tout l’art de la peinture grecque et son évolution au cours du temps. Puis inspirez-vous des dessins d’animaux réalisés par les artistes grecs pour réaliser votre propre scène mythologique.

Un atelier tout public pour petits et grands ! .

D162E3 Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER: PEINTURE GRECQUE ET ANIMAUX IMAGINAIRES

Greek mythology is full of imaginary animals! We find them depicted on the decorations that adorn our walls and tableware. Come and discover the art of Greek painting and its evolution over time. Then take inspiration from the animal drawings created by Greek artists to create your own mythological scene.

A workshop for all ages

L’événement ATELIER: PEINTURE GRECQUE ET ANIMAUX IMAGINAIRES Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT LA DOMITIENNE