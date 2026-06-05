Montpellier

ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Atelier bougie décorative, par Olga

Venez fabriquer votre bougie décorative naturelle et parfumée.

Durée 2h.

Atelier bougie décorative, par Olga

Venez fabriquer votre bougie décorative naturelle et parfumée.

Durée 2h.

Tarif 20€ une bougie, 30€ deux bougies,

Matériel inclus

Dates

VENDREDI 19/06_18h30 Atelier bougie décorative (Olga)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA

Decorative candle workshop, by Olga

Come and make your own natural, scented decorative candle.

Duration: 2 hours.

L’événement ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER