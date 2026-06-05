ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA Montpellier
ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA Montpellier vendredi 19 juin 2026.
Montpellier
ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Atelier bougie décorative, par Olga
Venez fabriquer votre bougie décorative naturelle et parfumée.
Durée 2h.
Atelier bougie décorative, par Olga
Venez fabriquer votre bougie décorative naturelle et parfumée.
Durée 2h.
Tarif 20€ une bougie, 30€ deux bougies,
Matériel inclus
Dates
VENDREDI 19/06_18h30 Atelier bougie décorative (Olga)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English : ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA
Decorative candle workshop, by Olga
Come and make your own natural, scented decorative candle.
Duration: 2 hours.
L’événement ATELIER BOUGIE DÉCORATIVE PAR OLGA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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