Atelier bouquet champêtre de fleurs séchées, Jardin Pédagogique de Santé de La Belle Étoile, Saintes

Atelier bouquet champêtre de fleurs séchées Samedi 6 juin, 14h30 Jardin Pédagogique de Santé de La Belle Étoile Charente-Maritime

Tarif : 39€. Tout public à partir de 12 ans / Durée 1h30. Réservation indispensable (places limitées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le Jardin de la Belle Étoile accueille Anaïs de l’Atelier Néroli, fleuriste passionnée, pour un atelier autour des fleurs séchées. Au cours de ce moment créatif et convivial, vous découvrirez les bases de la création florale et apprendrez à composer votre propre bouquet de fleurs séchées. Toutes les fleurs utilisées sont issues de fermes florales françaises cultivées en agriculture biologique, sélectionnées avec soin pour leurs couleurs et leur délicatesse. Vous repartirez bien sûr avec votre création, un bouquet durable à conserver longtemps chez vous.

Jardin Pédagogique de Santé de La Belle Étoile 20 rue Saint-Eutrope 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 08 07 41 92 http://www.belle-etoile-saintes.com https://www.facebook.com/La-Belle-Etoile-une-maison-fertile-%C3%A0-Saintes-103358941467430 [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 35 09 85 »}, {« type »: « email », « value »: « nerolifleurs@gmail.com »}] Maison de maître du XVIIIe siècle située dans un quartier classé au Patrimoine Mondial de L’Unesco : Saint-Eutrope. La Belle Étoile propose des chambres d’hôtes toute l’année, un salon de thé, une oasis des créateurs, artisans et producteurs locaux. Des soins individuels et collectifs (yoga, sophrologie…. ) et un grand jardin pédagogique de santé ouvert sur le Vallon des Arènes à deux pas de l’amphithéâtre gallo-romain. L’entrée se fait par le vallon des arène. Ce petit écrin appartenait au Docteur Garelou, un collectionneur de pierres qui a laissé des merveilles dans ce jardin (un puits romain, un pigeonnier, une maison du forgeron). En 2022, le SAS, chantier d’insertion sociale, commence la restauration du grand escalier qui descend au jardin. Ouvert toute l’année, le lieu est un véritable laboratoire du vivant aux 4 saisons.

On y accueille des artistes tels que Cédric Tissot-Renaud qui a planté une saulaie, en tissant des mobiliers vivants en osier. Aujourd’hui le peintre saintais Christophe Martin a installé son atelier dans la Maison du Peintre. Ce jardin respire toute l’année les couleurs des saisons où grandit un potager en permaculture, un Jardin des Simples, deux bassins, des ilots de fraîcheur… et vous invite tout en douceur à écouter le vivant aux 4 saisons. Un vrai havre de paix en plein cœur de ville. Parking devant et derrière la basilique Saint-Eutrope

Venez découvrir les bases de la création florale et apprendre à composer votre propre bouquet de fleurs séchées !

©Anaïs de l’Atelier Néroli