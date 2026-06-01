Atelier bouturage de rosiers. Découvrez comment reproduire un rosier à l’identique !, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Atelier bouturage de rosiers. Découvrez comment reproduire un rosier à l’identique ! Samedi 6 juin, 17h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le bouturage est une méthode qui permet de multiplier vos rosiers à l’identique. En respectant les bonnes périodes et les différentes étapes, que vous soyez débutant ou passionné, vous découvrirez une aventure accessible et enrichissante.

François Arnal (jardinier et adhérent de notre association) vous expliquera comment procéder : choix et coupe de la tige, préparation de la tige, application de l’hormone d’enracinement, préparation du substrat, plantation des boutures, conditions de croissance, arrosage, surveillance de la croissance. Il vous donnera des astuces pour optimiser le succès.

Vous pourrez ensuite mettre en pratique et repartirez avec un godet, espoir d’un rosier au printemps prochain !

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ [{« type »: « phone », « value »: « 0787655080 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.roseraiesaintgalmier@gmail.com »}] Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Le bouturage est une méthode qui permet de multiplier vos rosiers à l’identique. En respectant les bonnes périodes et les différentes étapes, que vous soyez débutant ou passionné, vous découvrirez et…

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