Atelier « Comment naissent les roses ? » : découvrez les étapes de l’hybridation Samedi 6 juin, 17h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

nombre de place limité, retransmission sur grand écran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Après la conférence au cours de laquelle nous aurons compris le rôle de l’hybridation, place à un atelier pédagogique et ludique dans la roseraie guidé par Dominique Massad.

Nous découvrirons le turpinage (castration) du parent femelle, la récolte du pollen sur le parent mâle, le dépôt de ce pollen sur le stigmate du parent femelle, la protection et l’étiquetage du croisement. Le cynorrhodon se forme en été et les graines seront récoltées à l’automne. Vous observerez les gestes délicats et précis de l’obtenteur réalisant une hybridation, espoir de voir naître avec un peu de patience éclore une fleur unique !

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ [{« type »: « email », « value »: « asso.roseraiesaintgalmier@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0787655080 »}] Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Après la conférence au cours de laquelle nous aurons compris le rôle de l’hybridation, place à un atelier pédagogique et ludique dans la roseraie guidé par Dominique Massad.

dominique massad©