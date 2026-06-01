Conférence Hybridation des rosiers, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Conférence Hybridation des rosiers Samedi 6 juin, 16h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

la conférence sera également projetée sur grand écran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Si l’homme a d’abord sélectionné les plus beaux rosiers produits par la nature, c’est maintenant lui qui crée de nouvelles roses, fruits d’une grande expertise et d’un long travail de sélection.

Dominique Massad, obtenteur reconnu, nous expliquera comment s’effectue l’hybridation des rosiers. Il présentera les techniques de croisement et de sélection (choix des parents, castration des fleurs, conservation du pollen, pollinisation, récolte des cynorhodons, semis, repiquage, et sélection) ainsi que les défis contemporains du parfum, de la résistance aux maladies et la commercialisation de nouvelles variétés.

La conférence sera suivie d’un atelier pour apprendre à hybrider et, avec un peu de chance, créer de magnifiques nouveautés !

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ [{« type »: « phone », « value »: « 0787655080 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.roseraiesaintgalmier@gmail.com »}] Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Si l’homme a d’abord sélectionné les plus beaux rosiers produits par la nature, c’est maintenant lui qui crée de nouvelles roses, fruits d’une grande expertise et d’un long travail de sélection.

roseraie saint-galmier©