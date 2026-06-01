Visite découverte du cadran solaire de la roseraie, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Visite découverte du cadran solaire de la roseraie Samedi 6 juin, 15h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

gratuit – sur inscription – et si le soleil est là !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Jean Rieu, membre de la société Astronomique de France et spécialiste des cadrans équatoriaux à équation de l’abbé Guyoux, et bénévole de l’association des Amis de la Roseraie, a créé dans la roseraie un magnifique cadran solaire réalisé en pierre et en laiton. Il vous expliquera le fonctionnement de ce cadran extraordinaire qui donne l’heure à la minute près !

Avant ou après la visite découverte du cadran, profitez-en pour découvrir ou revoir les roses, leurs parfums, leurs formes, leurs couleurs, leurs histoires, ainsi que la mini-ferme et ses animaux dont les paons en liberté…

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ [{« type »: « email », « value »: « asso.roseraiesaintgalmier@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0787655080 »}] Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Jean Rieu, membre de la société Astronomique de France et spécialiste des cadrans équatoriaux à équation de l’abbé Guyoux, et bénévole de l’association des Amis de la Roseraie, a créé dans la un en à…

©roseraie de Saint-Galmier