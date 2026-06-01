Visite découverte de la roseraie de Saint-Galmier, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Visite découverte de la roseraie de Saint-Galmier Samedi 6 juin, 15h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

mise à disposition d’un audiophone permettant une excellente compréhension, si possible apporter vos écouteurs avec une prise jack, 25 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Se promener au milieu des roses et en respirer les parfums ! Admirer les couleurs chatoyantes ou pastel ! Ecouter le chant des oiseaux nombreux !

Que vous alliez la découvrir en curieux ou en passionnés, la roseraie de Saint-Galmier ne vous laissera pas indifférent. C’est un endroit de calme et de sérénité.

Jean-Claude Caissard, enseignant chercheur et Sylvie Baudino, directrice du laboratoire BVPAM à l’Université de Saint-Etienne, à l’origine des parcours « Loire en Roses » sur le parfum, vous entraineront dans une merveilleuse visite guidée parfumée. Vous comprendrez comment s’opère la magie du parfum et la spécificité des roses parfumées…

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Se promener au milieu des roses et en respirer les parfums ! Admirer les couleurs chatoyantes ou pastel ! Ecouter le chant des oiseaux nombreux !

©association des Amis de la Roseraie de Saint-Galmier