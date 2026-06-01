Atelier parfum : découvrez le monde secret des parfums des plantes !, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Atelier parfum : découvrez le monde secret des parfums des plantes ! Samedi 6 juin, 17h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

nombre de places limité, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Saviez-vous que chaque plante aromatique cache un véritable trésor olfactif ? Lors d’un atelier ludique, venez sentir quelques huiles essentielles issues de différentes parties de plantes et tenter de les reconnaître. Un voyage sensoriel qui permettra de tester votre odorat et éveillera votre curiosité et vos sens. Des chercheurs du laboratoire BVpam seront présents afin de discuter de la façon dont les plantes, et notamment les roses, fabriquent ces parfums envoûtants et de l’intérêt de ces molécules dans l’environnement.

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ [{« type »: « phone », « value »: « 0787655080 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.roseraiesaintgalmier@gmail.com »}] Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Saviez-vous que chaque plante aromatique cache un véritable trésor olfactif ? Lors d’un atelier ludique, venez sentir quelques huiles essentielles issues de différentes parties de plantes et tenter…

laboratoire BVPAM université Jean Monnet