Atelier Bracelet foufou d’été Juniors de 7 à 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 25 juillet 2026.

Vichy

Atelier Bracelet foufou d’été Juniors de 7 à 13 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

1h Juniors de 7 à 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:15:00

fin : 2026-07-31 12:15:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-31

Crée un bracelet estival unique et plein de fantaisie grâce au plastique fou avec Caroline Crochet, illustratrice professionnelle.

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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Create a unique and whimsical summer bracelet using shrink plastic with Caroline Crochet, a professional illustrator.

L’événement Atelier Bracelet foufou d’été Juniors de 7 à 13 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations