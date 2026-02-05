ATELIER Brasseur d’un jour Bazaar Hall Bazaar Hall Saint-Brieuc

ATELIER Brasseur d’un jour Bazaar Hall

Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-11-20 09:00:00

fin : 2026-11-20 18:00:00

2026-11-20

ATELIER Brasseur d’un jour en collab’ avec la Brasserie Uncle

Accompagner le temps d’une journée notre brasseur pour découvrir les secrets du brassage artisanal malts, houblons, fermentation… et surtout, beaucoup de plaisir !

Un moment convivial, ludique et gourmand pour éveiller vos papilles et repartir avec vos créations.

Concassage des céréales / Réalisation du brassin / Conditionnement & autres secrets de fabrication

LES BIÈRES AUX ÉPICES STOUT Épices et stouts deux univers, une même passion du craft.

9h Toute la journée

Places limitées 125€ personne

Inclus Déjeuner Dégustation 6 bouteilles découverte & Pack de 4 cannettes du brassage du jour .

Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

