Atelier bricolage Médiathèque municipale Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Atelier bricolage

Médiathèque municipale ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 11:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Envie de créer, découper, coller et laisser parler son imagination ?

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Inscription par téléphone.

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Médiathèque municipale ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59

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English :

Feel like creating, cutting, gluing and letting your imagination run wild?

For children aged 4 to 6.

Registration by phone.

L’événement Atelier bricolage Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65