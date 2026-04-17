Atelier bricolage Médiathèque municipale Argelès-Gazost
Atelier bricolage Médiathèque municipale Argelès-Gazost lundi 20 avril 2026.
Argelès-Gazost
Atelier bricolage
Médiathèque municipale ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20 11:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Envie de créer, découper, coller et laisser parler son imagination ?
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Inscription par téléphone.
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Médiathèque municipale ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59
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English :
Feel like creating, cutting, gluing and letting your imagination run wild?
For children aged 4 to 6.
Registration by phone.
L’événement Atelier bricolage Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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