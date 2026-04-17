Ciné-conte La ronde des couleurs Cinéma Le Casino Argelès-Gazost
Ciné-conte La ronde des couleurs Cinéma Le Casino Argelès-Gazost lundi 20 avril 2026.
Argelès-Gazost
Ciné-conte La ronde des couleurs
Cinéma Le Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Film précédé de la lecture d’une histoire.
4€ en partenariat avec la médiathèque. .
Cinéma Le Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59 bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com
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English :
Film preceded by a story reading.
L’événement Ciné-conte La ronde des couleurs Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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