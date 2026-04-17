Ciné-conte La ronde des couleurs Cinéma Le Casino Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Ciné-conte La ronde des couleurs

Cinéma Le Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Film précédé de la lecture d’une histoire.

4€ en partenariat avec la médiathèque. .

Cinéma Le Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59 bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com

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English :

Film preceded by a story reading.

L’événement Ciné-conte La ronde des couleurs Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65