Conférence publique soirée autour du Lymphodème Salle de la Terrasse Niveau 2 Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Conférence publique soirée autour du Lymphodème

Salle de la Terrasse Niveau 2 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Programme

19h accueil et visite des stands des différents laboratoires

19h30 début de la conférence Lymphodème Comprendre et mieux vivre avec la maladie .

Présentation de l’association par Virginie Abbadie-Longo.

Intervention du Dr Badenco soins de peau en lymphologie.

Témoignage de Vanessa.

Inscription par téléphone.

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Salle de la Terrasse Niveau 2 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 12 94 42

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English :

Program

7pm: welcome and tour of the various laboratory stands

7:30pm: start of the conference: Lymphedema Understanding and living better with the disease .

Presentation of the association by Virginie Abbadie-Longo.

Speech by Dr Badenco: skin care in lymphology.

Testimonial from Vanessa.

Registration by phone.

L’événement Conférence publique soirée autour du Lymphodème Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65