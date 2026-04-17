Conférence publique soirée autour du Lymphodème Salle de la Terrasse Niveau 2 Argelès-Gazost
Conférence publique soirée autour du Lymphodème Salle de la Terrasse Niveau 2 Argelès-Gazost vendredi 17 avril 2026.
Argelès-Gazost
Conférence publique soirée autour du Lymphodème
Salle de la Terrasse Niveau 2 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Programme
19h accueil et visite des stands des différents laboratoires
19h30 début de la conférence Lymphodème Comprendre et mieux vivre avec la maladie .
Présentation de l’association par Virginie Abbadie-Longo.
Intervention du Dr Badenco soins de peau en lymphologie.
Témoignage de Vanessa.
Inscription par téléphone.
.
Salle de la Terrasse Niveau 2 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 12 94 42
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English :
Program
7pm: welcome and tour of the various laboratory stands
7:30pm: start of the conference: Lymphedema Understanding and living better with the disease .
Presentation of the association by Virginie Abbadie-Longo.
Speech by Dr Badenco: skin care in lymphology.
Testimonial from Vanessa.
Registration by phone.
L’événement Conférence publique soirée autour du Lymphodème Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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