Atelier bricolage poissons en paille Place de la Loi Baume-les-Dames

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09
2026-04-09
Venez fabriquer votre joli poisson coloré à accrocher à la maison ou dans le dos de vos amis !
Goûter participatif après l’atelier.
Tout public. Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
