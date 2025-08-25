Atelier bricolage poissons en paille Place de la Loi Baume-les-Dames

Atelier bricolage poissons en paille Place de la Loi Baume-les-Dames jeudi 9 avril 2026.

Atelier bricolage poissons en paille

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Venez fabriquer votre joli poisson coloré à accrocher à la maison ou dans le dos de vos amis !

Goûter participatif après l’atelier.

Tout public. Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

English : Atelier bricolage poissons en paille

German : Atelier bricolage poissons en paille

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bricolage poissons en paille Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS