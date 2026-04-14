Atelier : broder le papier, Musée des beaux-arts, Bernay

Atelier : broder le papier Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

À l’aide de fils colorés et de quelques points simples, chacun apprend à broder une carte originale. Motifs, mots ou formes abstraites prennent vie au grès de vos envies.

Atelier tout public en continu

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.

À l’aide de fils colorés et de quelques points simples, chacun apprend à broder une carte originale. Motifs, mots ou formes abstraites prennent vie au grès de vos envies.