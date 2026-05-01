Bernay

Le Fest Off #4 (Festival Magnetik #5)

Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-19

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-19

Déferlante de musiques live avec la 4e édition du Fest Off , piloté par la MJC de Bernay, en collaboration avec l’Intercom Bernay Terres de Normandie (IBTN) et en partenariat avec l’association Bré! . Un événement orchestré autour de dix concerts !

Une formule qui insuffle un élan musical annonciateur du Festival Magnetik de l’IBTN.

Le signe distinctif du Fest Off ? Le plus plus d’artistes, plus de partenaires et toujours plus de musiques… au pluriel.

A travers cette programmation Off, la Maison des Jeunes et de la Culture affirme pleinement sa mission d’accompagnement des artistes, de diffusion de concerts et d’accessibilité culturelle sur le territoire. Les différents lieux et partenaires engagés dans cette nouvelle édition en sont la preuve.

Détails du programme de ces concerts gratuits, pour toutes les oreilles.

MARDI 19 MAI espaces culturels Jules Ferry Bernay 20h

* AUDIOFILM (électro pop)

Un duo qu’on croirait sorti d’une scène de Twin Peaks sensuel, hors du temps, mais définitivement sombre et énigmatique. Par son approche minimaliste, la force du groupe est évidente réussir à évoquer des images avec une pop au sens (très) large, de façon simple mais jamais simpliste.

MERCREDI 20 MAI espaces culturels Jules Ferry Bernay 20h

* Z (rap)

A travers une évolution entre rap-pop-électro, Z attrape la scène comme un espace de tension et de libération. Issue du théâtre, elle façonne une musique traversée par la parole, le rythme une proposition immersive et narrative. Dans cet univers où les mots frôlent les maux, la noirceur devient matière vivante, une force qui met le corps en mouvement. Ce moment où l’émotion et la musique se transforment, se perdent quelque part entre fièvre, bacchanale moderne et poésie brute.

* PEINE ROSE (électro)

Le son de Peine Rose aux influences trip-hop et down tempo, oscille entre harmonie, lignes de basse bouillonnantes, textures noisy et beats affirmés composés avec des drums machines. Ses inspirations sont aussi perceptibles à travers des mélodies au piano, des nappes de synthétiseurs et des samples vocaux…

JEUDI 21 MAI INK Bar Bernay 20h

* K!D C00L (DJ’s)

La collaboration survoltée de Bonnie Lisbon et Stvp!d, mêlant hyperpop et drum & bass à des influences club et expérimentales.

VENDREDI 22 MAI Café de l’Hôtel de Ville Bernay 18h

* LEONE & RYCHARD (pop électro)

Ce duo bernayen développe une pop alternative moderne, sensible et immersive. Sa musique explore les relations humaines, les cycles émotionnels et les moments de bascule, avec une écriture sincère et des productions soignées. La sortie de son 1er album Please stay, the day is new est prévue courant 2026.

VENDREDI 22 MAI Les Nouvelles Coordonnées Fontaine-l’Abbé 20h

* MAUVAISES FOIS (chanson électrique)

Un concentré de groove, de grunge, de punk, parfois même de hip hop et surtout beaucoup de rock, au service d’une poésie précise et colérique. C’est de la rage, de la joie et de la fureur de vivre enrobées dans des ambiances aussi énergétiques que variées. Du rythme au service des mots.

VENDREDI 22 MAI Le France Bernay 00h

* DJ SØREN (DJ set)

Après quelques années de mix, DJ Soren se lance professionnellement dans le monde de la nuit. Assurant les week-ends, il mélange style généraliste et sessions techno pour faire danser les gens jusqu’au bout de la nuit.

SAMEDI 23 MAI rue Gaston Folloppe Bernay 12h

* LES AGAMEMNONZ (surf rock)

Un groupe rouennais de surf-rock instrumental, formé il y a une dizaine d’années. Connu pour leur esthétique néo-classique et leurs chitons sur scène, ils s’inspirent des années 60 californiennes. Leur musique, influencée par The Ventures et Astronauts, se distingue par des guitares réverbérées et des mélodies accrocheuses.

SAMEDI 23 MAI espaces culturels Jules Ferry Bernay 17h

* SAMUEL CAJAL (chanson)

Un faux timide abritant de vraies tempêtes intérieures. Des chansons à hauteur d’âmes, pleines d’humour, de tendresse et d’ironie douce-amère. Sa voix claire, ses textes acérés et sa guitare précise dessinent un univers singulier, où l’émotion côtoie la malice et le désenchantement de fait élégant.

SAMEDI 23 MAI Mistic Freak’s Bernay 20h

* HAPPY RACCOONS (jazz punk n’roll)

Un contrebassiste, un guitariste chanteur, une chanteuse flutiste et un peu de percus… des reprises à leur manière du répertoire anglo-saxon mais aussi des compos à 1, 2, 3 voix ! Des influences du punk au jazz à tester au moins une fois dans sa life…

Ces concerts sont organisés en partenariat avec les Espaces culturels Jules Ferry (Ville de Bernay), Le Trait d’Union, le INK Bar, le Café de l’Hôtel de Ville, Les Nouvelles Coordonnées, Le France, les bars, commerces et restaurants de la rue Gaston Folloppe (Bar Le Commerce, A la conscience du sommelier, Il Mio, La Quintessence, Chez Gaston, La Ganache Mon’Thé, Librairie associative Le Rouge et le Noir) et le Mistic Freak’s.

Le Fest’Off bénéficie du soutien de la Sacem et du GIP Cafés Cultures. .

Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Le Fest Off #4 (Festival Magnetik #5)

L’événement Le Fest Off #4 (Festival Magnetik #5) Bernay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay