Festival Magnetik (concerts & arts numériques) Place Gustave Heon Bernay
Festival Magnetik (concerts & arts numériques) Place Gustave Heon Bernay lundi 18 mai 2026.
Bernay
Festival Magnetik (concerts & arts numériques)
Place Gustave Heon Jardin de l’abbaye Bernay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-18
ARTS NUMERIQUES
du 18 au 31 mai
– Twenty Four de Nils Volker (abbatiale)
– Oratorio de Vivian Caccuri (église Sainte-Croix)
– Les Mouettes et Palpitations nocturnes par Les Oeils (jardin de l’abbaye et place Gustave Héon)
– Spiritus motus (mapping vidéo) par Neodigital (jardin de l’abbaye)
FEST’OFF
du 19 au 23 mai
Piloté par le MJC, en partenariat avec l’association Bré !
o 19mai Audiofilm [electro-pop] espace Jules Ferry Bernay (20h)
o 20mai Z [rap] et Peine Rose [trip-hop] espace Jules Ferry Bernay (20h)
o 21mai K !d C00L [DJ set hyperpop & drum’n’bass] Ink Bar Bernay (20h)
CONCERTS
Vendredi 29 mai 21h place Gustave Héon
– Myd
– Barbara Butch
– Aeon Seven
– Michel Hubert
Samedi 30 mai 21h place Gustave Héon
– Eve La Marka
– Juste Shani
– Maïa Diffalah
– Maddy Street
SPECTACLE ARTS NUMERIQUES ET DANSE
Samedi 30 mai 16h-19h salle capitulaire
– projection vidéo de Maxime Duche
– improvisation freestyle
– Battle Freestyle avec la Compagnie 6ème dimension .
Place Gustave Heon Jardin de l’abbaye Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr
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English : Festival Magnetik (concerts & arts numériques)
L’événement Festival Magnetik (concerts & arts numériques) Bernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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