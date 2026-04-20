Festival Magnetik (concerts & arts numériques) Place Gustave Heon Bernay

Bernay

Festival Magnetik (concerts & arts numériques)

Place Gustave Heon Jardin de l’abbaye Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-18

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-18

ARTS NUMERIQUES

du 18 au 31 mai

– Twenty Four de Nils Volker (abbatiale)

– Oratorio de Vivian Caccuri (église Sainte-Croix)

– Les Mouettes et Palpitations nocturnes par Les Oeils (jardin de l’abbaye et place Gustave Héon)

– Spiritus motus (mapping vidéo) par Neodigital (jardin de l’abbaye)

FEST’OFF

du 19 au 23 mai

Piloté par le MJC, en partenariat avec l’association Bré !

o 19mai Audiofilm [electro-pop] espace Jules Ferry Bernay (20h)

o 20mai Z [rap] et Peine Rose [trip-hop] espace Jules Ferry Bernay (20h)

o 21mai K !d C00L [DJ set hyperpop & drum’n’bass] Ink Bar Bernay (20h)

CONCERTS

Vendredi 29 mai 21h place Gustave Héon

– Myd

– Barbara Butch

– Aeon Seven

– Michel Hubert

Samedi 30 mai 21h place Gustave Héon

– Eve La Marka

– Juste Shani

– Maïa Diffalah

– Maddy Street

SPECTACLE ARTS NUMERIQUES ET DANSE

Samedi 30 mai 16h-19h salle capitulaire

– projection vidéo de Maxime Duche

– improvisation freestyle

– Battle Freestyle avec la Compagnie 6ème dimension .

Place Gustave Heon Jardin de l’abbaye Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Festival Magnetik (concerts & arts numériques)

L’événement Festival Magnetik (concerts & arts numériques) Bernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay