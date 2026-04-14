Les émigrants, Musée des Beaux Arts, Bernay

Les émigrants Samedi 23 mai, 17h00 Musée des Beaux Arts Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de troisième C du collège du Hameau réalisent une oeuvre à partir du tableau de Charles Emmanuel Jadin peint en 1879.

Cette peinture bien qu’ancienne expose des problématiques qui restent actuelles.

L’objectif du projet est de présenter l’histoire de la migration Européenne et de réinterpréter le tableau de Jadin.

Musée des Beaux Arts 9 Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie 0232466323 https://www.bernay27.fr/pole-culture/le-musee/ Exceptionnelle collection des faïences de Rouen (XVIe – XVIIIe siècles).

Peintures des écoles française, italienne, flamande et hollandaise (XVIe – XXe siècles).

Œuvres du sculpteur Miserey ou des peintres Victor Valtat (1875 – 1963) et André Mare (1885 – 1932)

La classe, l’œuvre !

Musée de Bernay/ JP. Copitet