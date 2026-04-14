Exposition : vivante, gaie, piquante M. T. Lanoa, Musée des beaux-arts, Bernay

Exposition : vivante, gaie, piquante M. T. Lanoa Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le musée de Bernay vous propose de redécouvrir l’œuvre méconnue de MarieThérèse Lanoa, artiste peintre au parcours riche de plus de 650 œuvres réalisées entre 1907 et 1967. Ancrée dans l’effervescence artistique du Paris des avant-gardes, proche de la Section d’Or et active dans les grands Salons comme dans les arts décoratifs et la mode, son œuvre constitue un ensemble cohérent, intact et rarement exposé.

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.

Le musée de Bernay vous propose de redécouvrir l’œuvre méconnue de MarieThérèse Lanoa, artiste peintre au parcours riche de plus de 650 œuvres réalisées entre 1907 et 1967. Ancrée dans artistique du…

©Ville de Bernay