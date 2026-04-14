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Parcours : le tarot des collections, Musée des beaux-arts, Bernay

Parcours : le tarot des collections, Musée des beaux-arts, Bernay samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des beaux-arts

Adresse : Rue Gambetta, 27300 Bernay, France

Ville : 27300 Bernay

Département : Eure

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Parcours : le tarot des collections Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Guidez par une cartomédiatrice, laissez-vous emporter par le pouvoir
divinatoire de l’art qui vous révèleront les mystères des œuvres et peut-être,
de votre vie.

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.
Guidez par une cartomédiatrice, laissez-vous emporter par le pouvoir

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