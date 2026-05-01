Festival Magnetik #5 arts numériques et scénographie Eglise Sainte Croix Bernay

Bernay

Festival Magnetik #5 arts numériques et scénographie

Eglise Sainte Croix Abbatiale Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-16

A partir du 16 mai, le Festival Magnetik invite le public à redécouvrir le patrimoine architectural de Bernay à travers le prisme fascinant des arts numériques.

La ville devient un véritable terrain d’exploration où patrimoine et création contemporaine dialoguent en harmonie. Mapping, projections 3D, œuvres monumentales et installations visuelles s’intègrent au paysage urbain pour offrir un parcours artistique inédit, entre émotion, surprise et émerveillement.

A la tombée de la nuit, l’expérience se prolonge avec les Nuits Magnetik, un rendez-vous immersif et spectaculaire qui sublime les façades et transforme la ville en scène à ciel ouvert. Une invitation à la contemplation, à la rêverie et à la découverte sensorielle, confortablement installé dans les chiliennes mises à disposition pour profiter pleinement du spectacle.

TWENTY FOUR abbatiale (15h > 18h 22h > 0h)

Une oeuvre de Nils Völker

Artiste internationalement reconnu, Nils Völker développe une oeuvre à la croisée de l’art, de la science et du design, et interroge notre perception du vivant.

24 sacs en plastique bleu clair guident le visiteur à travers l’abbatiale. Chacun est relié à l’une des imposantes colonnes de cet édifice de grès de 66 mètres de long. Constrastant avec l’architecture environnante, ces sacs légers, simplement remplis d’air, semblent flotter en apesanteur. Grâce à un programme spécialement conçu, Völker crée un jeu continu de volumes, de proximité et d’éloignement. Animés par 384 ventilateurs invisibles, la surface de l’œuvre est en perpétuelle évolution tels une fermeture éclair, les sacs s’écartent ou se frôlent. Par leur mouvement ondulatoire et leur sonorité singulière, ces coussins de lumière et de bleu emplissent l’espace de l’abbatiale.

https://www.nilsvoelker.com/

SPIRITUS MOTUS jardin de l’abbaye (façade du musée) (22h > 0h)

Une création du digital artist Baz, produite par Neodigital Group

Cette œuvre de vidéo mapping explore le souffle, non comme un vent ou une respiration, mais comme la force invisible qui déclenche le mouvement et la transformation. Tout commence par un état d’équilibre, stable et rassurant. Mais peu à peu, quelque chose se fissure. Une tension apparaît, une prise de conscience émerge. Ce souffle invisible met alors le monde en mouvement. Les certitudes vacillent, les frontières se brouillent, et une métamorphose profonde s’opère, à la fois intérieure, collective et environnementale. Cette expérience visuelle et sonore raconte ce passage de la stabilité à la rupture, de la rupture au mouvement, et du mouvement à la transformation. Car chaque mouvement laisse une trace. Avec Spiritus Motus, Baz nous invite à ressentir ce moment fragile où tout bascule et où un nouveau monde devient possible.

ORATORIO église Sainte Croix (9h > 19h)

Une oeuvre de Vivian Caccuri

Oratorio met en dialogue basses profondes et flammes de bougies, animées par les vibrations du son. Inspirée de l’hymne Aeterne Rerum Conditor, l’installation offre une expérience sensorielle où le sacré rencontre une perception contemporaine. Une oeuvre explorant les liens entre son et espace.

(dans le cadre également du festival Pierres en Lumières )

PALPITATIONS NOCTURNES place Gustave Héon (22h > 0h)

Par Les Oeils

La façade de l’Hôtel de ville mise en valeur dans un véritable scénario lumineux des centaines d’ampoules s’animent, clignotent, défilent, ondulent, explosent… Les festivaliers sont invités à enfiler des lunettes fournies pour l’occasion et à rentrer dans une nouvelle réalité !

LES MOUETTES

Par Les Oeils

Une nuée de grandes ailes blanches en mouvement traverse l’espace public, créant un ballet aérien hypnotique et poétique. Entre ciel et terre, ces structures monumentales évoquent liberté, légèreté et imaginaire, tout en s’adaptant à chaque environnement urbain comme naturel. A la fois intrigantes et contemplatives, elles invitent à ralentir, observer et rêver. Une création du collectif des Oeils, spécialisé dans les scénographies vivantes mêlant espace, lumière et mouvement.

http://lesoeils.fr/mouettes/ .

Eglise Sainte Croix Abbatiale Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Festival Magnetik #5 arts numériques et scénographie

L’événement Festival Magnetik #5 arts numériques et scénographie Bernay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay