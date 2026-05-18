Atelier broderie : brode ton bob ! Ressourcerie Le Plant B Paris
Atelier broderie : brode ton bob ! Ressourcerie Le Plant B Paris jeudi 4 juin 2026.
L’idée ? Passer un vrai bon moment, aiguille en main, et broder des fleurs sur un bob de seconde main pour lui donner un nouveau look !
L’atelier sera animé par Manon de Alobélise Créations !
Photos non contractuelles.
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Nous vous donnons rendez-vous avec Manon de Alobélise Créations pour un atelier broderie aussi fun que réconfortant.
Le jeudi 04 juin 2026
de 18h30 à 20h00
payant
1 place : 20 euros
Vous repartez avec votre création.
En dessous de 4 participants, l’atelier n’aura pas lieu.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-04T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T18:30:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00
Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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