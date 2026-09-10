Atelier: Broderie créative Calice & Mandibule Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier: Broderie créative

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Avec un peu de fil, de tissus, une aiguille et un tambour, vous donnerez vie à un petit personnage selon les modèles proposés ou selon votre propre inspiration si vous le souhaitez.

Vous découvrez quelques points de base de la broderie traditionnelle ; ce qui vous permettra par la suite de vous amuser et de personnaliser à l’infini tous les supports qui vous inspirent papier, tissus, vêtements usés, feuilles…

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier: Broderie créative

L’événement Atelier: Broderie créative Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie