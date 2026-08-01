Atelier broderie d’art Mimbaste
lundi 17 août 2026 · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Atelier broderie d’art
1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Venez apprendre la broderie d’art! 75€ la journée, matériel compris.
Vous n’avez aucune expérience? Pas de soucis! Réservation obligatoire.
Venez apprendre la broderie d’art! 75€ la journée, matériel compris.
Vous n’avez aucune expérience? Pas de soucis! Réservation obligatoire. .
1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 02 67 50 lea.coutureau@gmail.com
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English : Atelier broderie d’art
Come learn artistic embroidery! 75? per day, materials included.
No experience? No problem! Reservations required.
L’événement Atelier broderie d’art Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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