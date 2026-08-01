Informations pratiques

Mimbaste

Atelier broderie d’art

1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Venez apprendre la broderie d’art! 75€ la journée, matériel compris.

Vous n’avez aucune expérience? Pas de soucis! Réservation obligatoire.

Venez apprendre la broderie d’art! 75€ la journée, matériel compris.

Vous n’avez aucune expérience? Pas de soucis! Réservation obligatoire. .

1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 02 67 50 lea.coutureau@gmail.com

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English : Atelier broderie d’art

Come learn artistic embroidery! 75? per day, materials included.

No experience? No problem! Reservations required.

L’événement Atelier broderie d’art Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans