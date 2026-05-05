Lille

Atelier broderie quand le paysage reprend vie

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Découvrez quelques tapisseries lilloises, les motifs et les couleurs en vogue au 18e siècle dans cet art textile. À la suite, en atelier, percez le mystère de quelques points de broderie sur le thème de la nature et du paysage en personnalisant votre carte. *

Atelier animé par **Geoffrey Planque**, brodeur.

Découvrez quelques tapisseries lilloises, les motifs et les couleurs en vogue au 18e siècle dans cet art textile. À la suite, en atelier, percez le mystère de quelques points de broderie sur le thème de la nature et du paysage en personnalisant votre carte. *

Atelier animé par **Geoffrey Planque**, brodeur. .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

Discover some of Lille’s tapestries, and the motifs and colors in vogue in this 18th-century textile art. Then, in a workshop, unravel the mystery of a few embroidery stitches on the theme of nature and landscape, and personalize your own card. *

Workshop led by **Geoffrey Planque**, embroiderer.

L’événement Atelier broderie quand le paysage reprend vie Lille a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme