Atelier broderie quand le paysage reprend vie Lille
Atelier broderie quand le paysage reprend vie Lille samedi 16 mai 2026.
Lille
Atelier broderie quand le paysage reprend vie
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Découvrez quelques tapisseries lilloises, les motifs et les couleurs en vogue au 18e siècle dans cet art textile. À la suite, en atelier, percez le mystère de quelques points de broderie sur le thème de la nature et du paysage en personnalisant votre carte. *
Atelier animé par **Geoffrey Planque**, brodeur.
Découvrez quelques tapisseries lilloises, les motifs et les couleurs en vogue au 18e siècle dans cet art textile. À la suite, en atelier, percez le mystère de quelques points de broderie sur le thème de la nature et du paysage en personnalisant votre carte. *
Atelier animé par **Geoffrey Planque**, brodeur. .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
Discover some of Lille’s tapestries, and the motifs and colors in vogue in this 18th-century textile art. Then, in a workshop, unravel the mystery of a few embroidery stitches on the theme of nature and landscape, and personalize your own card. *
Workshop led by **Geoffrey Planque**, embroiderer.
L’événement Atelier broderie quand le paysage reprend vie Lille a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme