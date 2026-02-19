Atelier Broderies sur jean Saint-Dizier
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tout public
Notre bénévole Marion vous propose un moment créatif pour vous apprendre à customiser votre jean grâce à la broderie.
Conditions apporter un vêtement en Jean avec des poches ( pantalon ou chemise)
La participation est de 25 €, matériel compris. .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
