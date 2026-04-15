Café des habitants – Street Brag’Art, MUSE SAINT-DIZIER, Saint-Dizier

Café des habitants – Street Brag’Art Jeudi 16 avril, 09h00 MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T09:00:00+02:00 – 2026-04-16T10:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T09:00:00+02:00 – 2026-04-16T10:00:00+02:00

À l’occasion du Street Brag’Art, nous vous invitons à partager un moment convivial animé par Myrtille Ley autour de l’art et des cultures urbaines.

Ce moment sera suivi d’une visite de l’exposition immersive Loading Street Art

MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintidizer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972105053 »}]

Moment convivial ouvert à tous Café Convivial