Atelier Bruitage à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Atelier Bruitage à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Atelier bruitage à la médiathèque de Fougerolles-du-Plessis

Viens t’amuser et crée des bruitages sur une vidéo !

Gratuit / à partir de 6 ans

Sur réservation

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Sound Effects Workshop at the Fougerolles-du-Plessis Media Center

L’événement Atelier Bruitage à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme