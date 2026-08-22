Atelier Bruitage à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
Atelier Bruitage à Fougerolles-du-Plessis
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Atelier bruitage à la médiathèque de Fougerolles-du-Plessis
Viens t’amuser et crée des bruitages sur une vidéo !
Gratuit / à partir de 6 ans
Sur réservation
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma .
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr
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English :
Sound Effects Workshop at the Fougerolles-du-Plessis Media Center
L’événement Atelier Bruitage à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme
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