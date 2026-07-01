Atelier Bulles de savons ! Centre Socio Culturel Maurice Noguès Paris

Informations pratiques

La compagnie Le Fil de Soie est heureuse de vous inviter pour un ATELIER BULLES DE SAVON dans le quatorzième.

Atelier tous public.

Date et lieu :



Jeudi 9 juillet 2026

15h – 17h

Place Marthe Simard, 75014 Paris

Contacts

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Atelier Bulles de Savons – Tout public – 9 juillet

Le jeudi 09 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00

Centre Socio Culturel Maurice Noguès Place Marthe Simard, 75014 Paris 75014 Paris

https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR



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