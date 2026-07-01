Atelier Bulles de savons ! Centre Socio Culturel Maurice Noguès Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Centre Socio Culturel Maurice Noguès · Paris
Informations pratiques
La compagnie Le Fil de Soie est heureuse de vous inviter pour un ATELIER BULLES DE SAVON dans le quatorzième.
Atelier tous public.
Date et lieu :
Jeudi 9 juillet 2026
15h – 17h
Place Marthe Simard, 75014 Paris
Contacts
Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Atelier Bulles de Savons – Tout public – 9 juillet
Le jeudi 09 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00
Centre Socio Culturel Maurice Noguès Place Marthe Simard, 75014 Paris 75014 Paris
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