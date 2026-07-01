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Atelier Bulles de savons ! Centre Socio Culturel Maurice Noguès Paris

jeudi 9 juillet 2026 · Centre Socio Culturel Maurice Noguès · Paris

Atelier Bulles de savons ! Centre Socio Culturel Maurice Noguès Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Centre Socio Culturel Maurice Noguès
Adresse
Place Marthe Simard, 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris

La compagnie Le Fil de Soie est heureuse de vous inviter pour un ATELIER BULLES DE SAVON dans le quatorzième.

Atelier tous public.

Date et lieu :

Jeudi 9 juillet 2026

15h – 17h

Place Marthe Simard, 75014 Paris

Contacts

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Atelier Bulles de Savons – Tout public – 9 juillet
Le jeudi 09 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00

Centre Socio Culturel Maurice Noguès Place Marthe Simard, 75014 Paris  75014 Paris
https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR


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