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Atelier Cabaret avec Maxime Sartori au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

mercredi 9 décembre 2026 · Le Carreau du Temple · Paris

Atelier Cabaret avec Maxime Sartori au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Le Carreau du Temple
Adresse
2 rue Perrée
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Billet atelier + spectacle : 22 à 32 euros.</p>

Cet atelier d’initiation à l’art du cabaret s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir cette pratique et explorer l’énergie et la créativité qu’elle inspire. Maxime Sartori, alias Sweety Bonbon, du Cabaret La Sirène à Barbe, y transmet les bases du genre et initie aux mouvements et techniques fondamentales.

Le cabaret est un art vivant qui mêle danse, théâtre et performance, porté par des valeurs de liberté, d’audace et d’affirmation de soi. C’est une pratique qui rassemble, en offrant aux participant·es un espace pour se connecter les un·es aux autres et s’approprier les codes de la scène.

Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le cabaret Belle(s) de scènepour les représentations du vendredi 11 décembre à 19h30, samedi 12 décembre à 19h30, dimanche 13 décembre à 15h, mardi 15 décembre à 14h30, mercredi 16 décembre à 19h30, jeudi 17 décembre à 19h30 ou vendredi 18 décembre 2026 à 19h30.

Un atelier de cabaret avec Maxime Sartori, alias Sweety bonbon, en résonance avec la pièce « Belle(s) de scène ».
Le mercredi 09 décembre 2026
de 18h30 à 21h30
payant

Billet atelier + spectacle : 22 à 32 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-09T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-09T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-09T18:30:00+02:00_2026-12-09T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://weez.li/MTOUUUJR +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple


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