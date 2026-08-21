Atelier calligraphie, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle paroissiale Saint Louis · Chelles
Informations pratiques
Atelier calligraphie Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne
10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Calligraphie : Une rencontre avec la calligraphie arabe et latine le temps d’un atelier. Le calligraphe enseignera durant 2h les bases de la calligraphie. Le matériel (papier, cahier) sera fourni par la Compagnie Art et Liberté.
Atelier et démonstration : Inscription auprès du service culturel
Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide [{« type »: « email », « value »: « culture.com@brousurchantereine.fr »}] Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine
Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile
Atelier calligraphie
©ART EN LIBERTE
À voir aussi à Chelles (Seine-et-Marne)
- Le « Qui est-ce » des insectes !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Visite guidée des vestiges de l’abbaye, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Rallye enquête en centre-ville, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Alerte au musée !, Musée archéologique de la ville de Chelles Alfred-Bonno, Chelles 19 septembre 2026
- Aubade musicale – Union Musicale de Chelles, Villa Max, Chelles 19 septembre 2026