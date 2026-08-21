Atelier calligraphie, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Atelier calligraphie Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Calligraphie : Une rencontre avec la calligraphie arabe et latine le temps d’un atelier. Le calligraphe enseignera durant 2h les bases de la calligraphie. Le matériel (papier, cahier) sera fourni par la Compagnie Art et Liberté.

Atelier et démonstration : Inscription auprès du service culturel

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide [{« type »: « email », « value »: « culture.com@brousurchantereine.fr »}] Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine

Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile

Atelier calligraphie

©ART EN LIBERTE