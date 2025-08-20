AGENDA · Plozévet
Atelier Calligraphie latine Plozévet
mardi 4 août 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Atelier Calligraphie latine
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Eric Nguyen propose une initiation à la calligraphie latine.
Atelier tout public dès 12 ans
Gratuit et sur inscription au :
02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh
Organisé par la Médiathèque .
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Calligraphie latine Plozévet a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Plozévet (Finistère)
- Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy Plozévet 16 juillet 2026
- Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés Plozévet 21 juillet 2026
- Exposition de peintures Liviou Ar Vro Plozévet 25 juillet 2026
- Festival Mondial’Folk Centre Culturel Avel Dro Plozévet 31 juillet 2026
- Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons Plozévet 31 juillet 2026