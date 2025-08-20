Informations pratiques

Plozévet

Atelier Calligraphie latine

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Eric Nguyen propose une initiation à la calligraphie latine.

Atelier tout public dès 12 ans

Gratuit et sur inscription au :

02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh

Organisé par la Médiathèque .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

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English :

L’événement Atelier Calligraphie latine Plozévet a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden