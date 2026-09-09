Atelier calligraphie, MAISON DE NOSTRADAMUS, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Atelier calligraphie 19 et 20 septembre MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ATELIERS EN FAMILLE

« Calligraphie de la Renaissance »

Au cœur de la Maison Nostradamus, initiez-vous à la calligraphie de la Renaissance. Tout le week-end, des professionnels de l’enluminure présentent le matériel spécifique (calames, plumes, encres végétales…) et accompagnent les visiteurs dans la création de marque-page personnalisé inspiré des écrits de Nostradamus.

MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 La Maison de Nostradamus est un lieu de mémoire et une maison d’écrivain labellisée « Maison des illlustres ».

Dans cette maison vécut et mourut Michel de Notredame dit Nostradamus.

Venez découvrir la vie de cet illustre personnage à travers son enfance, ses études, ses pérégrinations et ses différents savoir : humanisme, médecine, astrologie.

ATELIERS EN FAMILLE

©Ville de Salon