Atelier calligraphie, MAISON DE NOSTRADAMUS, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · MAISON DE NOSTRADAMUS · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Atelier calligraphie 19 et 20 septembre MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
ATELIERS EN FAMILLE
« Calligraphie de la Renaissance »
Au cœur de la Maison Nostradamus, initiez-vous à la calligraphie de la Renaissance. Tout le week-end, des professionnels de l’enluminure présentent le matériel spécifique (calames, plumes, encres végétales…) et accompagnent les visiteurs dans la création de marque-page personnalisé inspiré des écrits de Nostradamus.
MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 La Maison de Nostradamus est un lieu de mémoire et une maison d’écrivain labellisée « Maison des illlustres ».
Dans cette maison vécut et mourut Michel de Notredame dit Nostradamus.
Venez découvrir la vie de cet illustre personnage à travers son enfance, ses études, ses pérégrinations et ses différents savoir : humanisme, médecine, astrologie.
ATELIERS EN FAMILLE
©Ville de Salon
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