Atelier Cap bien être – ASEPT, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier Cap bien être – ASEPT 16 avril – 7 mai, les jeudis Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Gratuit, Inscriptions auprès de l’Asept

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:45:00+02:00

Fin : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:45:00+02:00

Ce cycle de 4 ateliers s’adresse aux personnes souhaitant dompter leurs émotions et mieux gérer le stress. Chaque séance propose des conseils pratiques pour identifier les causes et mécanismes des émotions et mettre en place des stratégies personnelles favorables à la santé et au bien-être.

Atelier 1 : Émotions, bien-être et santé – comprendre les liens entre qualité de vie, émotions et ressources personnelles.

Ouvert à tous à partir de 55 ans, par petits groupes de 12 participants environ. Chaque participant s’engage à suivre l’ensemble du cycle.

2h45 par semaine. En partenariat avec l’ASEPT Gironde.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 79 39 »}]

Apprenez à mieux comprendre et gérer vos émotions pour favoriser votre bien-être. atelier bien être

@Asept