Atelier Carnet de voyage Batz-sur-Mer
Atelier Carnet de voyage Batz-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier Carnet de voyage
11 rue de la plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:30:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
ATELIER CARNET DE VOYAGE
MARDI 28 JUILLET
à 15h30
Octarine vous montrera quelques techniques pour peindre les paysages et vous donnera quelques conseils pour vos futurs carnets de voyage, atelier aquarelle niveau débutant.
Adultes/ados à partir de 12 ans, gratuit. .
11 rue de la plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
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English :
L’événement Atelier Carnet de voyage Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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