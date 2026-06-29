Batz-sur-Mer

Atelier Carnet de voyage

11 rue de la plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:30:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

ATELIER CARNET DE VOYAGE

MARDI 28 JUILLET

à 15h30

Octarine vous montrera quelques techniques pour peindre les paysages et vous donnera quelques conseils pour vos futurs carnets de voyage, atelier aquarelle niveau débutant.

Adultes/ados à partir de 12 ans, gratuit. .

11 rue de la plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Atelier Carnet de voyage Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44