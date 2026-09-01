Atelier carnet de voyage Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont

jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Au fil des Mots · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Atelier carnet de voyage

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Et si vos souvenirs devenaient un terrain de jeu ?

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Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr

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English :

What if your memories became a playground?

L’événement Atelier carnet de voyage Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène