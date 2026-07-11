Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Bourse d’objets de puériculture

Gymnase N°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Organisée par la Crèche Les Enfants.

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Gymnase N°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 91 46

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English :

Organized by Les Enfants Daycare.

L’événement Bourse d’objets de puériculture Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène